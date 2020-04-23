بعد ساعتين.. انتهاء مبادرة التحالف لوقف إطلاق النار
تنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، أي بعد نحو ساعتين من الآن، فترة مبادرة التحالف العربي التي أعلن خلالها وقف إطلاق النار قبل أسبوعين.
لم تصدر أي بيانات رسمية للتحالف العربي تفيد بتمديد وقف إطلاق النار، رغم وجود ترجيحات غير مؤكدة باحتمال طلب أطراف تمديدها.
وأبرزت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها اليوم أن انتهاء مبادرة التحالف العربي يأتي وسط تنصُّل مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، من اتخاذ خطوة تلبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت قدم فيه التحالف العربي مثالا للتعامل الإيجابي مع التوجهات الأممية، وما تحتمه مشاغل العالم في مواجهة فيروس ”كورونا”.
تساءلت الصحيفة: ماذا حقق الحوثيون خلال أسبوعين مضيا؟ وماذا لو استجابوا لوقف النار والانخراط الإيجابي في مواجهة “كورونا”، وانخرطوا في النقاشات السياسية والأمنية؟
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم: إن الحوثيين يراهنون على عامل الوقت، ويعتقدون أنهم لو استمروا أكثر فإن المجتمع الدولي سيسلم لهم وفقا للخارطة الموجودة حاليا للسيطرة، فهم لا يجدون مكسبا من وقف النار، ويعتقدون أن باستطاعتهم تحقيق الانتصارات بإرهاق اليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي.