بعد ساعتين.. انتهاء مبادرة التحالف لوقف إطلاق النار

تنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، أي بعد نحو ساعتين من الآن، فترة ‏‏مبادرة التحالف العربي التي أعلن خلالها ‏وقف إطلاق النار قبل أسبوعين.

لم ‏تصدر أي بيانات رسمية ‏للتحالف العربي تفيد بتمديد وقف ‏إطلاق النار، رغم وجود ترجيحات ‏غير مؤكدة باحتمال ‏طلب أطراف تمديدها.‏

وأبرزت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها اليوم أن انتهاء مبادرة التحالف العربي يأتي وسط تنصُّل مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، من اتخاذ خطوة تلبي دعوة ‏الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، في وقت ‏قدم فيه التحالف العربي مثالا للتعامل الإيجابي ‏مع التوجهات الأممية، وما تحتمه ‏مشاغل العالم في مواجهة فيروس ‏‏”كورونا”.

تساءلت الصحيفة: ماذا حقق الحوثيون خلال ‏أسبوعين مضيا؟ وماذا لو ‏استجابوا لوقف النار والانخراط ‏الإيجابي في مواجهة “كورونا”، ‏وانخرطوا في النقاشات السياسية ‏والأمنية؟

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم: إن الحوثيين ‏‏يراهنون على عامل الوقت، ‏ويعتقدون أنهم لو استمروا أكثر ‏فإن المجتمع الدولي سيسلم لهم ‏وفقا للخارطة الموجودة حاليا ‏للسيطرة، فهم لا يجدون ‏مكسبا من وقف النار، ‏ويعتقدون أن باستطاعتهم ‏تحقيق الانتصارات ‏بإرهاق اليمنيين والإقليم والمجتمع ‏الدولي.