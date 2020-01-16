بعد سعادته برحيل فالفيردي .. بويج يستعد للتواجد في مباراة برشلونة القادمة

سبورت 360- نشرت وسائل الإعلام الإسبانية آخر مستجدات وأخبار فريق برشلونة الإسباني قبل المباراة المهمة التي سوف تجمعه مع غرناطة يوم الأحد القادم.

وسيدخل برشلونة المباراة القادمة وهي الأول تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين وهناك الكثير من الغيابات التي ضربت صفوفه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات المتكررة والإيقافات.

وتأكد غياب الهولندي فرينكي دي يونج عن صفوف برشلونة المباراة القادمة بسبب الإيقاف بعد طرده في اللقاء الأخير ضد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر.

بينما من المتوقع أن يواصل البرازيلي أرتور غيابه عن مباراة برشلونة القادمة بسبب مواصلة تعافيه من الإصابة التي ضربته مؤخراً.

ريكي بويج سيلعب في مباراة برشلونة وغرناطة

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية أنه من المتوقع أنه يعتمد المدرب كيكي سيتيين على الشاب الصغير ريكي بويج بسبب الغيابات الكثيرة في منتصف ملعب برشلونة.

وكان بويج قد آثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعجابه بأحد التغريدات التي أكدت رحيل إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة عن تدريب النادي الكتالوني.

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