كريتر سكاي

بعد سنوات من انقطاعها … عودة التيار الكهربائي الى أحياء تعز .. صورة

12 يناير، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

شهدت احد احياء مدينة تعز انارة اعمدة الكهرباء بعد سنوات من خروجها منذ عام 2015م .

وحصل كريتر سكاي على صورة يظهر فيها احد اعمدة الكهرباء فيها اضاءة بعد قيام القطاع الخاص على تشغيل الكهرباء.

وقال شاهد عيان ل كريتر سكاي دشن اليوم مشروع انارة اعمدة الكهرباء بالحارة.

وقالوا ساخرين  ذلك في اطار جهوده لدعم الشرعية واعادة اعمار تعز و بمناسبة احتفالات اعياد الميلاد .

واختتم قائلا انها ليلة إستثنائية من ليالي العام الجديد 2020م بحضور حشد كبير من اهالي الحارة والشخصيات النقابية.

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