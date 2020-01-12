كريتر سكاي
بعد سنوات من انقطاعها … عودة التيار الكهربائي الى أحياء تعز .. صورة
(كريتر سكاي):خاص
شهدت احد احياء مدينة تعز انارة اعمدة الكهرباء بعد سنوات من خروجها منذ عام 2015م .
وحصل كريتر سكاي على صورة يظهر فيها احد اعمدة الكهرباء فيها اضاءة بعد قيام القطاع الخاص على تشغيل الكهرباء.
وقال شاهد عيان ل كريتر سكاي دشن اليوم مشروع انارة اعمدة الكهرباء بالحارة.
وقالوا ساخرين ذلك في اطار جهوده لدعم الشرعية واعادة اعمار تعز و بمناسبة احتفالات اعياد الميلاد .
واختتم قائلا انها ليلة إستثنائية من ليالي العام الجديد 2020م بحضور حشد كبير من اهالي الحارة والشخصيات النقابية.