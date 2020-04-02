بعد سيطرة الجيش على هيلان والحوثيين على معسكر اللبنات.. تشتعل المعارك شرق الجوف وتدمير آليات وعدد من القتلى”تفاصيل”

تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين في شرقي محافظة الجوف بعد سيطرة الحوثيين على معسكر اللبنات ورغبتهم في إكمال السيطرة على بقية المحافظة.

حيث صد الجيش الوطني هجوما كبيرا شرق الجوف قتل في الهجوم العشرات من الحوثيين بينهم القيادي المدعو أبو يوسف.

وشن طيران التحالف العربي غارت جوية استهدفت مواقع وتعزيزات الحوثيين ودمرت 6 آليات عسكرية وقتلت عددا منهم في منطقة الندر بين الجوف ومأرب.

وتشتعل المعارك بالتزامن مع تقدم الجيش الوطني في جبهة صرواح بمأرب والسيطرة على معظم السلسلة الجبلية لهيلان وأيضا بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على معسكر اللبنات في الجوف.