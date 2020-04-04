أخبار نادي برشلونة

بعد صراع لندن .. أجمل أهداف أومتيتي مع برشلونة

4 أبريل، 2020
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بعد صراع لندن .. أجمل أهداف أومتيتي مع برشلونة


يستعد ناديى أرسنال وتشيلسى الإنجليزيين يستعدان لمنافسة بعضيهما فى التوقيع مع الفرنسى صامويل أومتيتى مدافع برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

 

ذكرت صحيفة “ديلى ميرور” البريطانية أن ثنائى العاصمة البريطانية يسعيان للتعاقد مع أومتيتى من أجل تدعيم الخط الدفاعى والذى وضح ضعفه فى الفريقين كثيرا هذا الموسم، فى ظل انخفضا مستوى البرازيلى ديفيد لويز فى آرسنال، وعم وجود المدافع القوى فى البلوز بجانب الألمانى تونى روديجر.

 


 

وقرر كيكى سيتين المدير الفنى للبارسا، قرر بيع أومتيتى فى موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بسبب إصاباته المُتكررة فى الركبة.

 

وأشارت التقارير أن برشلونة يأمل بيع أومتيتى مقابل 50 مليون يورو أو إدخاله فى صفقة شراء البرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى.

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