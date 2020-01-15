بعد ضغوط على أسرة القتيل بقبول التحكيم .. مطالبات بالقبض على حوثي قتل شاب أثما وعدوانا أمام منزله ولاذ بالفرار

قالت مصادر محلية ان أسرة شاب قتل على يد احد الحوثيين تتعرض للضغط من قبل أسرة القاتل للقبول بالتحكيم فيما القاتل ما زال طليقا .

واضافت المصادر ان الشاب “فؤاد الصامت” قتل وإصيب شقيقه “سليم”، بجراح بالغة، برصاص مسلح حوثي يدعى “عباس المتوكل” ، حيث تم إطلاق النار عليهم في المدينة القديمة بمديرية المشنة، التابعة لمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت ان الشاب فؤاد الصامت قتل برصاص الحوثي عباس المتوكل إثمًا وعدوانا وبدون اي سبب واصيب اثنين كانوا بجواره ولاذ بالفرار .

وتطالب أسرة القتيل الجهات الأمنية عدم تجاهل حقها في سرعة القبض على القاتل وتقديمه للعدالة لينال جزاءه .

وازدادت بشكل كبير حوادث القتل والسرقات والاختلالات الأمنية في محافظة إب خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب إلى حالة الفوضى التي خلقتها سيطرة مليشيا الحوثي على المدينة.