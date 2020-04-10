المشهد العربي

بعد ظهور أول إصابة.. البحسني يواجه «كورونا» بهذه الإجراءات

10 أبريل، 2020
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أصدر محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الجمعة، تعميمًا وجّه خلاله باتخاذ إجراءات احترازية سريعة عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونصّت التوجيهات على فرض حظر تجوال في المديريات الشرقية بدءًا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، وفي بقية مديريات المحافظات يبدأ الحظر في السادسة من مساء اليوم.

وحث محافظ حضرموت على الاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في كلٍ من المكلا وغيل باوزير وباقي مديريات حضرموت كإجراء احترازي.

وشدد على الفرق الصحية الرديفة في المديريات الشرقية “الشحر، الديس الشرقية، الريدة وقصيعر”، بضرورة القيام بدورها، مطالبًا رجال الأمن بمساندة هذه الفرق لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

كما وجّه اللواء البحسني بتنفيذ حملة رش وتعقيم للأماكن العامة والشوارع والأسواق من قِبل صندوق النظافة، أثناء حظر التجوال في المديريات الشرقية، وكذلك إغلاق ميناء الشحر واتخاذ كل إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع قابل للتمديد.

فيما طالب العاملين في ميناء الشحر بالتزام الحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين والتواصل مع غرف عمليات الصحة في حال ظهور أي أعراض لوباء كورونا، بجانب إغلاق مدينة الشحر بصورة نهائية وعلى الجيش والأمن إغلاق كل المنافذ التي تؤدي للخروج من المدينة.

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