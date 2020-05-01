المشهد اليمني

بعد ظهور حالات كورونا في اليمن ..سيارات تتبع اليونيسف والبنك الدولي للتوعية بخطورة المرض

1 مايو، 2020
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المشهد اليمني

بدأت سيارات تابعة لمنظمة اليونيسيف والبنك الدولي بالتوعية بخطورة مرض كورونا في عدد من قرى الجمهورية اليمنية عبر مكبرات الصوت .

وقالت منظمة اليونيسف في منشور تابع لها على موقع المنظمة والذي رصده ” المشهد اليمني ” اليوم أن المنظمة والبنك الدولي قاما بدعم عدة عربات للتوعية بخطورة كورونا في الجمهورية اليمنية .

وأضافت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي للوصول للمزيد من الأشخاص في العديد من المناطق في اليمن مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي للوقاية خلال عملية التجول بالسيارات التي تحتوي على مكبرات الصوت .

وأكدت المنظمة إيصال أكثر من رسالة لمحاربه الكوليرا من خلال الحث على عملية النظافة والتوعية من خطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه .

هذا وتم إضافة 5 حالات جديدة مصابة بكورونا في اليمن في دليل منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الحالة السابقة .

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الدولي المرض اليمن اليونيسف بخطورة بعد تتبع حالات سيارات ظهور في كورونا للتوعية والبنك

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