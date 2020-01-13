بعد عراك بين شخصين قبل شهر.. مقتل شخص ثالث وإصابة آخرين في إب

أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين برصاص شخص آخر، بسبب عراك في وقت سابق.

وقالت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن شخص يدعى طارق هادي قام قبل شهر بضرب آخر بالايدي، يدعى عباس المتوكل، ثم لاذ بالفرار نحو منزله.

وذكرت المصادر أن المدعو عباس الذي يحمل سلاحه كان يشاهد طارق في حارته بـ “المدينة القديمة” وصديقين آخرين له وهم يتبادلون الحديث فيما بينهم أمنيين مطمئنين، ليبدأ بتصويب بندقيته نحوهم ويفرغ كل رصاصاته على أجسادهم، ليسقط أحدهما قتيلا ويصاب طارق وصديقه الاخر بطلقات متفرقة في جسديهما.

وبينت المصادر بأن القاتل لاذ بالفرار، دون أن تحرك السلطات الامنية بالمحافظة ساكنا.

وتشهد المحافظة انفلات أمني غير مسبوق، تجسد بالعشرات من حوادث القتل، منذ إطاحة مليشيا الحوثي بمدير أمنها الاسبق اللواء عبدالحافظ السقاف.