بعد عودة زملائهم جثث هامدة.. فرار عدد كبير من الحوثيين القابعين في النقاط الأمنية

قالت مصادر محلية إن عدد كبير من المقاتلين الحوثيين فروا بعد عودة زملائهم جثث هامدة من مأرب و الجوف وهو ماجعل المليشيا الحوثية تهددهم بالفصل وإيقاف مخصصاتهم المالية .

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين “للمشهد اليمني” اليوم الأربعاء إن المقاتلين الحوثيين رفضوا التحرك إلى جبهات القتال في محافظة مأرب و الجوف كما أن آبائهم رفضوا السماح لأبنائهم للتحرك خوفا عليهم من الموت .

وأضافت المصادر أن هؤلاء المقاتلين خيروا الحوثيين بين البقاء في المدن في النقاط الأمنية أو في مناطقهم والعمل لصالح المليشيا لتحشيد الأطفال والذين لم يعرفوا معنا الذهاب إلى مأرب و الجوف .

وأكدت المصادر أن الحوثيين غيبوا هؤلاء العناصر مطالبة بنقل كل المقاتلين من النقاط الأمنية للجبهات كشرط لعودتهم للنقاط الأمنية .

وربطت المليشيا البقاء في النقاط الأمنية بالمشاركة في جبهتي مأرب و الجوف لمعرفتهم بخوف العناصر الحوثية من فقدان أعمالهم والتي تدر عليهم بالأموال .

الجدير ذكره أن الحوثيين يفضلون النقاط الأمنية والتي يحصلون منها على مبالغ مالية كبيرة وذلك من خلال ابتزاز المسافرين وخاصة تجار القات بتاخيرهم في النقاط وتفتيشهم الدقيق ونبش بضائعهم أو دفع رشاوي لهم .