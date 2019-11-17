بعد غياب طويل احمد علي عبد الله صالح يظهر بشكل جديد صوره





نشر عوض عارف الزوكا صورة تجمعه مع سفير اليمن السابق وقائد الحرس الجمهوري سابقا العميد احمد علي عبدالله صالح بدولة الامارات.

وكتب عوض في حسابه الشخصي بموقع “تويتر” رسالة مقتضبة قال فيها :عهداً أن نبقى على مبداء الشهيدين ثوار” في اشارة بأن ينهجوا نهج الرئيس الراحل ورفيقه الراحل عارف الزوكا.

وأظهرت الصورة التي نشرها الزوكا ، والتقطت اليوم، لنجل الرئيس الراحل “صالح” وقد أطلق لحيته وبدا الشيب واضحا على شعره وهو برفقة عوض الزوكا.

ويقيم احمد علي عبدالله في دولة الامارات منذ أن فرضت عليه العقوبات الدولية سنة 2014 ونادرا ما يظهر في لقاءات محدوده ونادرة كما لا يزال ممنوع من مزاولة نشاطه السياسي والعسكري بسبب العقوبات الدولية.