4 مايو

بعد فشلها و غدرها بالحلفاء..مطالب بتفكيك الشرعية بدلاً من إعادة هيكلتها

15 أبريل، 2020
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الأربعاء – 15 أبريل 2020 – الساعة 11:06 ص بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ خاص

اكد الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان بأن الشرعية لم تعد بحاجة لهيكلتها وانما ينبغي تفكيكها نتيجة فشلها.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: كانت هناك قبل عامين و نيف دعوة لإعادة هيكلة الشرعية اليمنية لكن يبدو أن الممسكين بالقرار فيها فضلوا السير في طريق الإنهيار على الوقوف بموضوعية أمام وضعها.

واضاف:اليوم لم يعد مطلب الهيكلة مطروح بل أصبحت هندسة تفكيك الشرعية هي التي تجري على الأرض بعد فشلها و غدرها بالحلفاء.

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