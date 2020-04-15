4 مايو
بعد فشلها و غدرها بالحلفاء..مطالب بتفكيك الشرعية بدلاً من إعادة هيكلتها
الأربعاء – 15 أبريل 2020 – الساعة 11:06 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ خاص
اكد الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان بأن الشرعية لم تعد بحاجة لهيكلتها وانما ينبغي تفكيكها نتيجة فشلها.
وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: كانت هناك قبل عامين و نيف دعوة لإعادة هيكلة الشرعية اليمنية لكن يبدو أن الممسكين بالقرار فيها فضلوا السير في طريق الإنهيار على الوقوف بموضوعية أمام وضعها.
واضاف:اليوم لم يعد مطلب الهيكلة مطروح بل أصبحت هندسة تفكيك الشرعية هي التي تجري على الأرض بعد فشلها و غدرها بالحلفاء.
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