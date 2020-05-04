المشهد اليمني

بعد فشل الوساطة.. ”بحيبح” وقبائل مراد بمأرب يلبون داعي ”العواضي” للنكف القبلي نحو البيضاء

4 مايو، 2020
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المشهد اليمني

أعلن الشيخ مفرح بحيبح وكافة مشايخ قبائل مراد بمحافظة مأرب، عن تلبية داعي الشيخ ياسر العواضي للنكف القبلي ضد مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.
وقال الشيخ بحيبح -قائد محور بيحان- ومشايخ قبائل مراد في خطاب تلبية للشيخ ياسر العواضي وكافة مشايخ قبائل البيضاء: “نحن قاومنا هذه الشرذمة الخبيثة وما زلنا نقاومها، وقدمنا قوافل الشهداء من خيرة الرجال، وسنبذل كل غالٍ ونفيس حتى تحرير الوطن منها ومن مخططاتها القذرة”.
وأضافوا: “سنكون سنداً وعوناً لمن وقف وقاتل مليشيا الحوثي سواءً قبلية أو حكومة ونؤكد للجميع بأننا جاهزون ومستعدون بالرجال والعتاد لتلبية دعوة مشايخ قبائل البيضاء للنكف القبلي للدفاع عن الأرض والعرض”.
واختتم بحيبح ومشايخ مراد خطاب التلبية بالقول “شرفنا واحد وعرضنا واحد سواءً في البيضاء أو غير البيضاء..”.
وكان العواضي دعا في تسجيل صوتي، كافة القبائل الى الجهوزية العالية لمواجهة مشرفي المليشيا و الدفاع عن مناطقهم.
وأعلن العواضي، فشل الوساطة بين قبائل البيضاء والمليشيا الحوثية، ودعا للاستعداد لمواجهة هجوم مرتقب، وحذر من الاستهداف بالطائرات المسيرة.
وانتهكت المليشيا حرمة منزل والد الشهيدة جهاد الأصبحي التي قتلتها فيه دون مراعاة لأعراف و أسلاف اليمنيين.

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