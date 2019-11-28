المندب نيوز

بعد فشل 3 محاولات تقدم ، محاولة تسلل فاشلة لمليشيات حوثي في بتار شمال الضالع

المندب نيوز المندب نيوز منذ دقيقتين
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بعد فشل 3 محاولات تقدم ، محاولة تسلل فاشلة لمليشيات حوثي في بتار شمال الضالع

الضالع ( المندب نيوز ) خاص

تمكنت وحدات من كتائب الشهيد الشوبجي التابعه لألوية المقاومة الجنوبية من افشال محاولة تسلل بإتجاه منطقة بتار .

وبحسب مصدر في كتائب الشوبجي فقد تمكن قناصوا الكتائب وكذا رماه الاسلحه المتوسطه من تشتيت وقتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي اثناء محاولتهم الفاشله للتسل مضيفاً ان بقية العنلصر لاذو بالفرار بعد كشف مواقعهم وملاحقتهم بالاسلحة المتوسطة .

وساد الموقف العسكري هدوء حذر طيلة النهار في مختلف جبهات الضالع بعد اشتباكات عنيفه في جبهات شمال الضالع جراء محاولة مليشيات التقدم في اكثر من محور .

وتأتي محاولة التسلل بعد مضي اقل من (٢٤)ساعة على كسر الوية المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة لهجوم اربعاء المليشيات ، في جبهات الفاخر و بتار والجب ولكمة عثمان والاقروض وصبيرة في جنوب غرب الفاخر وشرق مديرية الحشاء ، والذي تكبدت فيه المليشيات عشرات القتلى والجرحى ، فضلا عن تدمير وإعطاب عدداً من الأطقم العسكرية .

وبحسب قائد اللواء الثالث مقاومة العميد زكرياء عمر قحطان فإن الجهوزية تامه واليقضة والروح المعنوية عالية ، لدى ابطال ألوية المقاومة ، وانهم على استعداد دائم للذود عن حياض الوطن وامنه واستقراره والتصدي لكل محاولات الاعداء النيل من ارضناوكرامة شعبنا الأبي الذي يحتفل بالذكرى ال(٥٢)لعيد الاستقلال المجيد ٣٠نوفمبر ١٩٦٧م رحيل اخر جندي بريطاني من ارض الجنوب الحبيبة.

العميد قحطان أكد ان كل محاولات المليشيات باءت بالفشل وان قواته المرابطة في الجب وبتار والى جانبها بقية الوية المقاومة وكذا القوات المشتركة قد استطاعت كسر هجمات عده اصابت المليشيات بمقتل .

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الضالع بتار بعد تسلل تقدم حوثي شمال فاشلة فشل في لمليشيات محاولات محاولة
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