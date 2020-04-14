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بعد قراره الاخير..بن فريد:بن عديو فتح مياه شبوة لتهريب العناصر الإرهابية

14 أبريل، 2020
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علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد على ممارسات محافظ شبوة الاخواني بن عديو من اقصاء للقيادات المؤهلة وتمكين عناصر الاخوان بدلاً عنهم.

وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر : 89 قرار تبديل أصدرها المحافظ بن عديو وكيل تنظيم الإخوان في شبوة منذ توليه منصبه وجميعها تميزت بإحلال عناصر تنتمي لحزب الإصلاح بدلا عن قيادات مؤهلة.

وتابع قائلا:آخر الكوارث استبعاد قائد قوات خفر السواحل محمد المحروق بخريج من جامعة الإيمان الزندانية.

واضاف:بمعنى فتح مياه شبوة لتهريب العناصر الإرهابية.

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