بعد قصف لواء المجد الحوثي بمكيراس .. هل تخطط المملكة لفتح معركة تحرير البيضاء !!



عدن تايم – خاص :



شنت طائرات التحالف العربي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المليشيات الحوثية المتمركزة في بلدة مكيراس شمال ابين .

وقصفت الطائرات مواقع حوثية بمعسكر لواء المجد التابع للمليشيات لاول مرة منذ 5 سوات .

وقال شهود عيال ان الضربات الجوية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات .

واضافوا بان سيارات واطقم نقلت جثث وجرحى من مواقع الغارات .

وتأتي غارات التحالف بحسب مراقبين الى التمهيد لتدخل لواء صالح الشاجري من ابين باتجاه البيضاء .

وتخطط السعودية لفتح جبهة مكيراس الى البيضاء بالتزامن مع فتح جبهة بيحان البيضاء لمحاولة دعم جبهة مارب او تعويضًا عنها اضافة نقل اسلحة وعتاد من الحد يافع الى ال حميقان .