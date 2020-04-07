عدن تايم
بعد قصف لواء المجد الحوثي بمكيراس .. هل تخطط المملكة لفتح معركة تحرير البيضاء !!
عدن تايم – خاص :
شنت طائرات التحالف العربي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المليشيات الحوثية المتمركزة في بلدة مكيراس شمال ابين .
وقصفت الطائرات مواقع حوثية بمعسكر لواء المجد التابع للمليشيات لاول مرة منذ 5 سوات .
وقال شهود عيال ان الضربات الجوية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات .
واضافوا بان سيارات واطقم نقلت جثث وجرحى من مواقع الغارات .
وتأتي غارات التحالف بحسب مراقبين الى التمهيد لتدخل لواء صالح الشاجري من ابين باتجاه البيضاء .
وتخطط السعودية لفتح جبهة مكيراس الى البيضاء بالتزامن مع فتح جبهة بيحان البيضاء لمحاولة دعم جبهة مارب او تعويضًا عنها اضافة نقل اسلحة وعتاد من الحد يافع الى ال حميقان .