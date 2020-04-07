عدن تايم

بعد قصف لواء المجد الحوثي بمكيراس .. هل تخطط المملكة لفتح معركة تحرير البيضاء !!

7 أبريل، 2020
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عدن تايم – خاص :


شنت طائرات التحالف العربي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المليشيات الحوثية المتمركزة في بلدة مكيراس شمال ابين .
وقصفت الطائرات مواقع حوثية بمعسكر لواء المجد التابع للمليشيات لاول مرة منذ 5 سوات .
وقال شهود عيال ان الضربات الجوية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات .
واضافوا بان سيارات واطقم نقلت جثث وجرحى من مواقع الغارات .

وتأتي غارات التحالف بحسب مراقبين الى التمهيد لتدخل لواء صالح الشاجري من ابين باتجاه البيضاء .
وتخطط السعودية لفتح جبهة مكيراس الى البيضاء بالتزامن مع فتح جبهة بيحان البيضاء لمحاولة دعم جبهة مارب او تعويضًا عنها اضافة نقل اسلحة وعتاد من الحد يافع الى ال حميقان .

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