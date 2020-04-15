المشهد اليمني

بعد لحظات من إطلاقه القذائف.. شاهد تدمير مدفع حوثي في الحديدة ”فيديو ”

15 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

وثق تصوير جوي لحظة تدمير القوات المشتركة مدفعية اللواء الثاني عمالقة مربضا لمدفع هاون تابع للمليشيات الحوثية في موقعه بجبهة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة بعد لحظات من إطلاقه القذيفة.

ويظهر الفيديو مشهد تدمير المربض بضربة مباشرة ومركزة من مدفعية القوات المشتركة بعد لحظات قليلة من إطلاق المدفع الحوثي القذائف التي يخترق بها الهدنة.

وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها العسكرية بشكل مستمر وجرائمها بحق المدنيين دون أي مراعاة للوضع الإنساني الذي تمر فيه البلاد خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا في معظم الدول.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن هدنة لمدة أسبوعين بوقف إطلاق النار لفتح المجال في مواجهة فيروس كورونا والتمهيد لإنهاء الحرب في اليمن.

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إطلاقه الحديدة القذائف بعد تدمير حوثي شاهد في فيديو لحظات مدفع من

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