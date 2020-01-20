بعد مجزرة مأرب.. اكاديمي جنوبي يشن هجوما لاذعا على حكومة الشرعية



عدن تايم/خاص:

شن الاكاديمي الجنوبي, د. حسين لقور هجوما لاذعا على حكومة الشرعية بعد المجزرة التي حدثت في مارب وقال بان الحكومة ستنسى المجزرة ولن تقدم أي شيء تجاه الجريمة.

وكتب في تغريدة على تويتر “يبدو أن خبر مجزرة الجنوبيين في مأرب أمس لم يصل للرئيس هادي و لكنها وصلت لرئيس حكومته الذي وعد بدفع رواتب الشهداء”

واضاف متسائلا ” أليس هذه مسخرة، أن يتحدث هذا الشخص عن رواتب الموتى و هو لم يدفع رواتب الأحياء؟”.

واختتم “بعد ٢٤ ساعة سينسون الحادث و لن يقوموا بأي شيء تجاه هذه الجريمة رحم الله الشهداء”.