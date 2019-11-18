بعد مزاعم الحوثيين التقدم في البقع .. قائد جبهة البقع يوضح لـ ”المشهد اليمني” حقيقة الوضع في الجبهة..(حوار)

نفى قائد محور البقع في صعدة، وجود أي تقدم للحوثيين في الجبهة، مؤكداً سيطرة قواته على مواقع استراتيجية وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال باسلامة إن الحوثيين يوهمون أنصارهم بانتصارات وهمية ويروج لها مواقع ووسائل إعلامية داعياً تلك الوسائل إلى تحري الدقة في النشر.

وأكد باسلامة أن قواته تستلم زمام المبادرة في الجبهة وتسيطر على مساحات واسعة داخل معقل الحوثيين الرئيسي.

نص الحوار:

– لنبدأ من المستجدات الأخيرة .. ماذا حققتم الأيام الماضية، وما هي أبرز المستجدات على الساحة؟

حققنا الكثير من التقدم في مختلف الجبهات تكبدت فيها الميليشيات الانقلابية المدعومة من ايران خسائر باهضة في الارواح والعتاد، وحاولت المليشيات استرجاعها ولكن بآت كل محاولاتهم بالفشل، وهناك الكثير والكثير من القتلى الحوثيين الذي تأوي بهم المليشيات الى التهلكة.

فقوات الجيش الوطني بمختلف جبهات المحور في كامل جهوزيتها لفرض السلام ودحر المليشيات، ومواجهة اي تحركات للميليشيات الانقلابية.

– يتم تداول أخبار عن سيطرة مليشيات الحوثي في جبهتكم ، وتكرار ما حدث في كتاف؟

للأسف ان نرى مثل هذا الإشاعات يداولها الكثير، وفي الأساس لا صحة لهذه الأخبار وندعو وسائل الإعلام وكل من يروج لهذه الأخبار صحة التحقق من هذه الإشاعات، وعدم الانجرار إلى مثل هذه الأخبار.

صحيح أن مليشيات الحوثي شنت علينا الهجوم أكثر من مرة ولكن دون جدوى وسرعان ما تم دحرهم أكثر من مرة وخسرت المليشيات من صفوفها الكثير من الأرواح البشرية والعتاد العسكري، كما أن قواتنا جاهزة للتصدي لأي هجوم حوثي في أي وقت.

– كم هي النسبة التقديرية للمناطق التي تم السيطرة عليها، وهل انتم راضون عن ما تحقق حتى الآن ؟

نعم نحن راضون بما تم انجازه، ولابد من بالإشارة الى ان ما تم تحريره حتى الان من الميليشيات مناطق استراتيجية وحساسة، والتي تتمثل في المنفذ البري شمال المحافظة “البقع” وتأمين الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية، وأيضا التقدم مئات الكيلو مترات في الأراضي اليمنية والتي تخسرها المليشيات يوما بعد آخر.

بحمد الله تعالى وبسالة الابطال الاشاوس في الجيش الوطني ودعم ومساندة الاشقاء في دول التحالف العربي ومشاركة ميدانية فاعلة من القوات السعودية البرية ، تمكنا من تحرير مساحات واسعة، ونسعى الى تحرير منطقة البقع بشكل خاص، وصعدة بشكل عام بالتنسيق والتعاون والتنسيق مع بقية الألوية والقوات العسكرية في جبهات المحافظة.

– حدثنا عن القوات التي تقع تحت قيادتكم وجاهزيتها ؟ وكيف تقيم أداءها؟

كتائب قواتنا في الجيش الوطني في مختلف الجبهات على اتم الجاهزية القتالية والمعارك مستمرة على طريق حسم المعركة، واعلان تحريرها بالكامل من الميليشيات ، على اعتبار ان ما تم تحريره يعتبر من اهم المناطق الاستراتيجية الحساسة.

وترابط قواتنا على الخطوط الأمامية للدفاع عن تراب الوطن، بجاهزية عالية وقوية ومعنويات مرتفعة، وتضم ضباط ذو خبرات وكفاءات عالية، من مختلف المحافظات اليمنية.

و هنا نثمن عاليا الدعم العسكري والانساني والسياسي لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي جسد الاخوة العربية ، وتتحق به بعد الله سبحانه الانتصارات تلو الاخرى ، على اعتبار ان امن اليمن من امن المنطقة برمتها .

– ماذا عن الالغام وحجم زراعة الميليشيات لها في صعدة ؟ وما المخاطر التي تشكلها ؟

للأسف الشديد ميليشيات الحوثي سجلت المرتبة الاولى في تاريخ البشرية في ارتكاب جريمة زراعة الالغام وبشكل جنوني يكشف عن مدى حقدها على ابناء الشعب اليمني ، فلا يوجد منطقة تم تحريرها منهم الا وملأتها بآلاف الالغام والعبوات، وتتعمد زرعتها في القرى والطرقات والمزارع والمراعي بهدف الاضرار بالمدنيين ، اما بالنسبة لقوات الجيش الوطني لا تشكل اي عائق ونتجاوزها بوجود الخبراء والمعدات اللازمة.

– كلمة أخيرة توجهها ؟

اود توجيه التحية إلى كل احرار هذا الوطن والى كل فرد ينتمي لهذا الوطن، والى المملكة العربية السعودية.