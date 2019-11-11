بعد مضى 78 عاما على تأسيس أول مدرسة للبنات.. مكتب التربية والتعليم بعدن يسميها بمديرتها الأولى (نور حيدر)

بحضور د. محمد عبد الرقيب الرقيبي.. نظمت مدرسة العبيدي (سابقا) حفل تغيير اسم المدرسة باسم الفقيدة / نور حيدر رائدة تعليم الفتاة في الجزيرة والخليج.

افتتح الحفل بأي من الذكر الحكيم تلتها كلمة ترحيبية للأستاذة أشواق طه مديرة المدرسة مرحبة في مستهلها بجميع الضيوف .. مؤكدة أنه يوم مجيد نتشرف بحضوركم جميعا في هذا الحفل اليوم الذي يتم فيه إنصاف التاريخ لرد الاعتبار للفقيدة / نور حيدر والتي كانت ومازالت وستظل فخرا لنا جميعا، فهي أول مديرة لأول صرح تاريخي وتعليمي في الجزيرة والخليج وتقديرا لجهودها بنيت هذه المدرسة والتي أضاءت وجه عدن المشرق.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الرقيب الرقيبي مدير عام مكتب التربية والتعليم عدن: “إننا نقف اليوم أمام تاريخ، فنور حيدر صاحبت التحولات الاجتماعية والتعليمية، وكانت من اللاتي رفع من قدر المرأة العدنية وأحدثت تغييرات في حياتهن، فهي من أول العدنيات خروجا إلى سوق العمل والمشاركة في القوى الوظيفية”.

وأضاف الدكتور الرقيبي “كانت نور حيدر سعيد أولى الملتحقات في الخدمة التعليمية للحكومة، وبعدها توالى التحاق مدرسات أخريات، فهي من عبدت الطريق وجعلته سالكا لمن جئن بعدها”.. مشيرا إلى أن مكتب التربية والتعليم بارك هذه الخطوة .. مؤكدا أنه يتم إعادة النظر في أسماء بعض المدارس.

واختتم الدكتور الرقيبي كلمته مثنيا على جهود السلطة المحلية وإدارة التربية في المديرية وإدارة المدرسة ودورهم في إعطاء الاستحقاقات للتسمية للذين وضعوا بصمات في حياتنا ومسيرتنا التربوية”.

كما ألقى علي عبد المديد مدير المديرية كلمة شكر فيها جميع الحضور .. ذاكرا بالاسم الأستاذ نجيب يابلي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والأدبية والهامات التربوية الذين وضعوا بصماتهم بجدارة في مدارس المديرية وكثفوا جهودهم لإعادة الاعتبار لرائدة تعليم الفتاة في الجزيرة والخليج .. مثمنا تلك الجهود لإعادة الاستحقاق التربوي للفقيدة نور حيدر.

كما ألقى الأديب والصحفي نجيب يابلي نبذة تاريخية موسعة عن دور الفقيدة نور حيدر تناول نشأتها وتعلمها وتعليمها وعن مسيرتها التربوية وجهودها الرائدة في تعليم المرأة في منزل أبيها تم في انتقالها لإدارة أول صرح تعليمي على مستوى الجزيرة العربية والخليج.

كما ألقى جمال أحد أقارب الفقيدة نور حيدر قدم فيها الشكر والعرفان وكل التقدير على جهود الجميع في إعادة رد الاعتبار والاستحقاق للفقيدة نور حيدر وتسمية المدرسة باسمها كرائدة لتعليم الفتاة في الجزيرة والخليج.

كما تخلل الحفل العديد من الفقرات المميزة والممتعة نالت إعجاب الحاضرين منها لوحة فنية غنائية وراقصة بعنوان (لا لن تغيبي أنوار نور حيدر)، وتلتها قصيدة شعرية بعنوان: (عذرا سيدتي عذرا )، واسكتش مسرحي ( العلم نور) وأغنية (أيوا يا خضرا)، والعديد من الفقرات.

كما تم كرمت إدارة التربية بالمديرية الأستاذة أشواق طه والأستاذ عادل كريدي وعدد من الطالبات لمشاركتهم في نجاح مسابقة لأغنية الوطنية والتي توجت فيها المديرية المركز الأول على مستوى المحافظة.

وكانت الفقرة الأخيرة ومسك الختام بأغنيتين للفنانة أمل كعدل والتي شاركت الحضور بعنوان (بلادي أحييك فلتسلمي) و(ليه يا بوي تدلع) أشعلت فيهما الحفل ابتهاجا ومتعة بالنكهة العدنية الأصيلة.

حضر الحفل محمد عبد الله حسين مدير عام مكتب الثقافة عدن والهيئة الإدارية للمجلس المحلي، الأستاذ محمود عنبول والأخ ناصر البان والأخ فهيم عباد والمهندس احمد المصعبي، عدد كبير من مدراء المدارس في المديرية وهامات وقامات تربوية، وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المديرية.

من الإعلام التربوي

