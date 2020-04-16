بعد معارك شرسة.. القوات الجنوبية تسيطر على مرتفعات "المقاتيل" وعمق "حبيل العبدي"

تمكنت القوات الجنوبية في محافظة الضالع, السيطرة على تباب “المقاتيل”, بعد معارك شرسة دارت خلال 48 ساعة الماضية, وتمكنت القوات من السيطرة النارية على جزء كبير من حبيل العبدي .

ووصول القوات الجنوبية الى عمق حبيل العبدي يقطع خطوط امداد المليشيات المتواجدة داخل معسكر “الحساحس” والعناصر المتواجدة في الفاخر وسيلة غلق.

وتسيطر القوات الجنوبية على سيلة هجار وعلى المرتفعات القريبة من القرن , وتمكنت من تلقين المليشيات هزائم قاسية خلال 24 ساعة الماضية بعد ان شنت المليشيات هجوم واسع وعنيف ولكن القوات الجنوبية تمكنت من صدها بهجوم معاكس لتتمكن من الوصول الى عدد من المناطق.

هذا وقد تمكنت قوات المقاومة الجنوبية تمكنت فجر اليوم من كسر أعنف هجوم تشنه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء .