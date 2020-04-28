المشهد اليمني

بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي .. المقاومة الجنوبية تسيطر على مواقع هامة في الضالع

28 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

حققت قوات المقاومة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تقدما ملحوظا في مديرية الحشا بالضالع، إثر مواجهات محتدمة خاضتها ضد المليشيا الحوثية في عدة قطاعات عسكرية.

وأسفرت المواجهات عن سيطرة المقاومة الجنوبية على قطاع الثوخب الواقع شمال شرقي مديرية الحشاء بشكل تام، كما تم قطع طريق الإمداد عن مواقع المليشيات في جبل المصيوح الإستراتيجي.

وحاصرت وحدة عسكرية من المقاومة الجنوبية مسلحي المليشيا الحوثية في قطاع حبيل يحيى، بينما لا تزال المواجهات في أوجها بين الجانبين.

وفر العشرات من مسلحي المليشيا الحوثية على وقع المعارك، في حين قتل وأصيب العشرات من العناصر الحوثية، بعضهم لا تزال جثثهم مرمية في مناطق المواجهات كما تم أسر خمسة من مليشيات الحوثي اثناء عملية التحرير .

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