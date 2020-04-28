بعد معركة عنيفة..القوات الجنوبية تتقدم شمال الضالع

الضالع (المندب نيوز )خاص

شنت القوات الجنوبية في جبهة شمال الضالع ممثلة بألوية المقاومة الجنوبية ، فجر اليوم الثلاثاء ، هجوماً واسعاً في جبهة بتار والمشاريح والجب .

وأفاد المراسل الحربي للمركز الإعلامي لألوية المقاومة الجنوبية ذياب الحسيني ، أن القوات الجنوبية امطرت مواقع الميليشيات بنيران الأسلحة المتوسطة تبعه تقدم بري مصحوب بتغطية نارية من أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وقد أثمر الهجوم المستمر حتى اللحظة بتدمير طقم للميليشيات الحوثية في مرخزة جنوب منطقة صبيرة وكذا تقدم متسارع لأبطال القوات الجنوبية في جبهة المشاريح حيث تمكنت القوات الجنوبية من اقتحام منطقة الثوخب ، باتجاه جبل المصيوح المطل على معظم مناطق مديرية الحشاء والذي قد سقطت عدداً من المواقع المحيطة به.

وأضاف الحسيني ، أن عدد من ميليشيات الحوثي قتلوا خلال المعارك المستمرة ، وان هناك حصيلة دقيقة سيتم نشرها خلال الساعات القادمة .