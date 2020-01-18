بعد معركة نهم .. الحوثيون يصدرون توجيهات جديدة لتعزيز طوق العاصمة صنعاء

أصدرت المليشيا الحوثية توجيهات وصفتها بالعاجلة بإنشاء أقسام شرطة في عدد من مديريات محافظة صنعاء لتعزيز وتحصين العاصمة .

وقالت مصادر محلية ” للمشهد اليمني ” اليوم السبت أن هذه التوجيهات جاءت بعد هجمات الجيش اليمني المباغتة على آخر حصون المليشيا فى البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء في مديرية نهم .

واضافت المصادر أن قيادات حوثية عبرت عن قلقها بوضوح خلال إتصال مع عدد من المشرفين التابعين لها بعد مهاتفتهم بالحرف الواحد ” الدواعش ايدخلوا يذبحونا ” في إشارة إلى قوات الجيش اليمني ومحاولة منهم لبث الرعب في صفوف مقاتليهم حتى يصمدوا في مواجهة قوات الجيش .

وأكدت المصادر عن تحرك العديد من المقاتلين الحوثيين إلى العاصمة صنعاء وخلو محافظة صنعاء من المقاتلين الحوثيين كما تم تعزيز النقاط العسكرية في مداخل العاصمة بالعديد من المقاتلين وذلك بعد أن حذرت المليشيا عناصرها من أن الجيش سوف يدخل لاقتحام منازلهم لحث مقاتليهم على الصمود والتحرك تحت أسم. القتال من أجل ” الأرض والعرض ” وهو ما يكشف دجل المليشيا بهدف تعزيز صمود بقائها في الحكم .

هذا وكانت قوات الشرعية قد طمئنت العديد من المقاتلين الحوثيين أكثر من مرة بأن هدف الشرعية هو إستعادة النظام الجمهوري العادل لجميع أبناء اليمن كما دعتهم للانظمام إلى صفوف الشرعية لكن إعلام الحوثي أكثر وصولا وخاصة إلى أبناء القبائل والذي يعتمدون على سماع أخبارهم في الغالب على المذياع ذو الموجات القصيرة والذي لايلتقط البث من الإذاعات التابعة الشرعية لضعف بث الراديو الأكثر مبيعا في اليمن والرخيص ذات الصناعة الصينية .

الجدير ذكره أن الحوثيين أصدروا توجيهات بإنشاء عدد من أقسام الشرطة في محافظة صنعاء والتي يطلق عليها اعلاميا محافظة الطوق وقد تم إنشاء القسم الأول في مديرية سنحان جنوب العاصمة بعد تبرع قيادي حوثي منزله لذلك كما تم التوجه بإنشاء أقسام أخرى في همدان وبني الحارث وبني حشيش وبني مطر والحيمه في المناطق الريفية .