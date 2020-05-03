المشهد العربي

بعد موجة ارتفاع..استقرار في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية

3 مايو، 2020
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شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الأحد، استقرارا نسبيا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24     572. 37 ريالًا                        54.82 $

 

الذهب عيار 22              34.421 ريالًا                   50.25$

 

الذهب عيار 21            32.859 ريالات                   47.97 $

 

 الذهب عيار 18            28.167 ريالاً                     41.12$

 

أوقية الذهب       1.167.925    ريالاً                                1705$

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