بعد موجة ارتفاع..استقرار في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية

شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الأحد، استقرارا نسبيا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 572. 37 ريالًا 54.82 $

الذهب عيار 22 34.421 ريالًا 50.25$

الذهب عيار 21 32.859 ريالات 47.97 $

الذهب عيار 18 28.167 ريالاً 41.12$

أوقية الذهب 1.167.925 ريالاً 1705$