بعد هجوم مأرب.. هادي: ميليشيات الحوثي أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على ”أهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية وتنفيذ المهام والواجبات العسكرية وإفشال كافة المخططات العدائية والتخريبية وحفظ الأمن والاستقرار والسير نحو تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الانقلابية المارقة“، على حد وصفه.

وأجرى هادي اتصالين هاتفيين مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري، ”للوقوف على تداعيات الإجرامية التي استهدفت جامعا في معسكر تجمع اللواء الرابع حماية رئاسية شمال غربي محافظة مأرب من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية“.

واطلع الرئيس خلال الاتصالين على ”تفاصيل العملية الإرهابية التي نفذتها مليشيات التمرد والانقلاب والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى من الجيش الوطني“، بحسب ما أوردته وكالة ”سبأ“ اليمنية.

وأكد الرئيس اليمني أن ”مثل هذه العمليات الإرهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد التجمعات وصولا إلى دور العبادة بما تمثله من اعتداء سافر فإنها أيضا تجسد وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية“، مؤكدا ”عزم الشعب اليمني وبدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على قطع دابر تلك الجماعات المارقة ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة“.

وقال هادي ”إن الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أوجنوحها للسلام لأنها لاتجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة“.