المشهد العربي

بعد واقعة كالتكس.. الحزام الأمني بعدن يتوعد بملاحقة العناصر التخريبية

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 9 دقائق
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توعد الحزام الأمني في العاصمة عدن، بملاحقة العناصر التخريبية التي تحاول زعزعة الأمن والسكينة العامة.

ووجه قائد قوات الحزام الأمني بعدن العميد وضاح عمر عبدالعزيز، رسالة إلى المواطنين في عدن طمأنهم فيها، داعياً إلى عدم القلق والالتفات للشائعات.

ولفت إلى أن الأوضاع في كافة أرجاء العاصمة عدن مستقرة ومُسيطر عليها من قبل قوات الحزام.

وكان قد كشف الحزام الأمني بالمنصورة أمس عن عدم وجود أية إصابات أو خسائر في حادثة انفجار العبوة الناسفة بكالتكس.

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