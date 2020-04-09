المشهد اليمني

بعد وصول تعزيزات كبيرة .. مليشيا الحوثي تشن هجوماً واسعاً على مواقع الجيش الوطني في تعز

10 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

شنت مليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء الخميس، هجومًا واسعًا على مواقع الجيش الوطني في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيف، وقصف مدفعي، على مواقع الجيش الوطني في محيط جبل هان وجبهة الصياحي غرب مدينة تعز.

وأكدت المصادر، استمرار المواجهات في هذه الأثناء بين الجيش والمليشيات، ويستخدم فيها كلا الطرفين أنواع متعددة من السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، وسقوط قتلى وجرحى.

وحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيف على مواقع الجيش الوطني، بعد وصول تعزيزات كبيرة للمليشيات قادمة من ذمار وأب خلال 24 ساعة الماضية.

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