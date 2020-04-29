بعد وصول طائرة إماراتية.. افتتاح مركز العزل العلاجي بسيئون الخاص بمواجهة كرورنا

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم مركز العزل العلاجي بمستشفى بن زيلع التخصصي في مدينة سيئون ضمن الجهود الرسمية والأهلية لمواجهة وباء كورونا .



وإستمع الوكيل ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي من رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور صالح بن زيلع الى شرح عن استعداد المستشفى لإفتتاح هذا المركز من إطار المساهمة المشتركة من قبل كافة المرافق الصحية الحكومية والأهلية من أجل مواجهة وباء كورنا .



وأوضح الدكتور بن زيلع أن المركز قد خصصت له غرفة لعزل الحالات الواصلة للمستشفى ، والتأكد من سلامتها صحيا وهناك غرفتين أخريتين للعزل العلاجي تضم أربعة أسره موزعة مناصفة للرجال والنساء ويعمل في المركز طاقم طبي مكون من 21 كادرا من الأطباء والفنيين في التخصصات الطبية اللازمة .



وأشاد الوكيل الكثيري بجهود المساندة من قبل المؤسسات الصحية الأهلية الى جانب المرافق الصحية الحكومية من أجل مواجهة وباء كورونا ، موجها مكتب الصحة بالوادي برفد المركز بمستلزمات الحماية للكادر الطبي وإدراجهم ضمن برامج التدريب والتأهيل من أجل حمايتهم ومساهمتهم الفاعلة في تقديم الخدمة العلاجية اللازمة للحالات التي يشتبه بها أو المصابة بهذا الوباء .



حضر الافتتاح المدير التنفيذي بمستشفى بن زيلع التخصصي الدكتور عبد الرحمن الشميري ومدير إدارة الشئون الطبية والفنية الدكتور عابدين بارجاء وعدد من الاختصاصيين بالمستشفى .

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