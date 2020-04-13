المشهد اليمني

بعد يومين من فرض حظر التجوال واكتشاف أول إصابة بكورونا .. توجيهات برفع الحظر عن مدينة الشحر بحضرموت

13 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

وجه محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني، برفع الحظر عن مدينة الشحر، وإعادة الحياة إلى طبيعتها والسماح بحركة التنقل عقب يومين من فرض حظر التجوال واكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الميناء.

ووفقا لمصادر إعلامية ومحلية، فإن التوجيهات قضت بإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الشحر والمديريات الشرقية والسماح بحركة التنقل مع الاستمرار في منع التجمعات وفرض حظر للتجوال بدءا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.

وكان نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ القائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي، وجه الأحد، برفع الحظر عن منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية أمام حركة الناقلات.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري قوله إن قرار رفع الحظر يشمل حركة الناقلات من وإلى المنفذ على أن يظل الحظر على حركة المواطنين حتى إشعار آخر.

ولفت الصيعري الى انه سيتم رفع الحظر على ناقلات الشحن التجاري والإغاثية الإنسانية.

وكانت السلطات أغلقت منفذ الوديعة الحدودي الأسبوع الماضي بشكل كامل في حين أغلقت مدينة الشحر و فرضت حظرا للتجوال بعد اكتشاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا.

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