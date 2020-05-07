بعد يوم على قيامه بتغسيل شقيقه وتكفينه.. وفاة مواطن جراء الوباء في عدن واصابة ابنه بنفس الداء

توفي (م.ا) مساء امس الاربعاء بعد ٢٤ ساعة من وفاة شقيقه الاكبر مالك محلات القاضي للمفروشات.

وقال مصدر مقرب من الاسره ان (م.أ) توفي الساعة ١١ مساء الاربعاء متأثراً بإصابته.

وتابع قائلا ان المتوفي قام بغسل شقيقه الاكبر مساء الثلاثاء وتكفينه.

ولفت بالقول ان بعد غسل وتكفين شقيقه الاكبر شعر ببعض الاعراض مثل الاختناق وتم اسعافه ولكن توفي.

واختتم قائلا ان ابنه الاكبر مصاب بنفس الاعراض الذي توفي فيه والده وعمه.

وطالب المواطنون وزارة الصحة بعمل كشف للمصابين بهذا الوباء الذي لم يتم تحديده حتى الان مابين كورونا ومكرفس وضنك.