بعد يوم من انضمام كتائب للمجلس الانتقالي.. آليات عسكرية ومدرعات سعودية تنتشر في ميناء ومطار سقطرى

قالت مصادر محلية إن آليات عسكرية ومدرعات سعودية تم نشرها اليوم في مطار وميناء سقطرى.

وأضافت المصادر أن قائد القوات السعودية يلتقي بأطراف عن السلطة المحلية الممثلة للحكومة الشرعية وأطراف من مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وتأتي هذه الحركات بعد يومين من سيطرة الشرعية على معسكر الأمن الذي كان يتبع الانتقالي، وبعد يوم واحد من انشقاق ثلاث كتائب وإعلان دعمها للتمرد الذي ينفذه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.