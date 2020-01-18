الخبر اليمني

بعد يوم من فقدانها ..العثور على الطفلة لجين في أحد براميل القمامة بصنعاء

18 يناير، 2020
0
بعد يوم من فقدانها ..العثور على الطفلة لجين في أحد براميل القمامة بصنعاء

الطفلة لجين محمد عثر عليها مقطوعة اللسان بعد اختطافها بـ 24 ساعة

│الخبر | خاص

قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء امس الجمعة 17 يناير 2020 م أنه تم العثور على الطفلة 《 لجين》 مرمية بجانب أحد براميل القمامة، بعد يوم من فقدانها.
وذكرت المصادر أنه تم اليوم العثور على الطفلة《 لجين محمد 》 مرمية بجانب أحد براميل القمامة ولسانها مقطوع وجسمها محروق وحالتها الصحية والنفسية حرجة للغاية.
وأشارت المصادر الى أن الفاعل لايزال مجهولا حتى ساعة كتابة هذا الخبر.
ودعت المصادر كافة الجهات المعنية إلى التحرك وكشف ملابسات الجريمة.
يذكر أن الطفلة لجين فقدت الخميس وهي بجانب حديقة الحيوانات في دار سلم جنوبي العاصمة صنعاء.
وتستمر الجرائم ضد الطفولة دون أي رادع في ظل فوضى أمنية تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

│المصدر – الخبر

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أحد الطفلة العثور القمامة براميل بصنعاء بعد على فقدانها في لجين من يوم

إقرا أيضا

Photo of فرنسا تنشر منظومة رادار شرقي السعودية

فرنسا تنشر منظومة رادار شرقي السعودية

18 يناير، 2020
Photo of أسعار الريال اليمني امام العملات الاجنبية اليوم السبت 18 يناير 2020 م

أسعار الريال اليمني امام العملات الاجنبية اليوم السبت 18 يناير 2020 م

18 يناير، 2020
Photo of تسريبات بتولي «بن دغر» و «بن مبارك» و «طارق صالح» هذه المناصب في الشرعية والداخلية للإنتقالي

تسريبات بتولي «بن دغر» و «بن مبارك» و «طارق صالح» هذه المناصب في الشرعية والداخلية للإنتقالي

18 يناير، 2020
Photo of ملتقى الموظفين النازحين بعدن يصدر بيانا هاما حول انقطاع مرتبات موظفي الدولة

ملتقى الموظفين النازحين بعدن يصدر بيانا هاما حول انقطاع مرتبات موظفي الدولة

18 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق