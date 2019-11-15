بعد 8 سنوات من التدريس المجاني.. إدارة جامعة صنعاء تصادر حق المُعيدين في الدراسات العليا

نسيم الفيل

فرضت جامعة صنعاء رسوماً دراسية على المدرسين المعيدين الراغبين في إتمام دراسة الماجستير والدكتوراه في إجراء يخالف لائحة التدريس المعروفة في الجامعة.

وبحسب لائحة التدريس فإنه من حق المُعيد في الجامعة بعد سنتين من خدمته في الدريس أن يحصل على منحه دراسية مجاناً للدراسات العليا الماجستير والدكتوراة.

وقالت مصادر لـ”المشهد اليمني” إن هذا القرار غير القانوني جاء بعد نقاش وجدل واسع بين معيدين من مختلف الكليات والتخصصات ورئيس جامعة صنعاء د. القاسم عباس شرف الدين، غير أنه لم يقدم لهم سوى وعود لتسوية وضعهم.

وقبل عدة أيام اجتمع مجلس الجامعة بفتره إجتمع مجلس الجامعة وأقر على مساواة التعامل بين المعيد والطالب الوافد على أن تكون رسوم الماجستير 600000 ألف و مليون و 300 الف للدكتوراه.

رفض المعيدين:

ولكون هذا القرار سلب المعيدين من حقهم في الحصول على منح مجانيه للدراسات العليا فقد لاقى رفضاً من قبل المعيدين الملتزمين بالدوام في الجامعه.

وبحسب أحد المعيدين فضل عدم ذكر اسمه، فإنهم منذ ثمان سنوات وهم يدرسون بالمجان في ظل غياب كثير من الكوادر الأكاديمية عن الجامعة إما للتفرغ العلمي أو للبحث عن مصدر رزق في الجامعات الخاصة الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على جميع الأقسام الدراسية التي تعاني من نقص في كوادرها فجعل من المعيدين هم المرتكز الاساسي لسير العملية التعليمية في جامعة صنعاء .

وأضاف:” فقد أمضينا جزء من أعمارنا في الدوام والالتزام والتعرض للتهديد بالفصل ومواجهة العقبات المختلقة كل فترة، وفي الأخير يتم مجازاتنا بفرض رسوم دراسية للدراسات العليا، إلى جانب الالتزام بالدوام في الأعمال والجدول.

بينما أكد أخر أن هذا القرار لا يطال الجميع وأن هناك من تم تثبيتهم في كلية التربية وتم أعطائهم كافة حقوقهم.

الجدير ذكرة أن هذه القرارات قد طالت معيدين الجامعة الخريجين لدفعة 2012 والذين تم إصدار مباشرة عمل لهم في عام 2016 وللآن ملتزمين بالدوام في الجامعه وأداء كافة مهامهم دون فتوى مالية او تعزيز مالي.