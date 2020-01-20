المشهد العربي

بعضها حولتها لمخازن.. الشرق الأوسط: مليشيا الحوثي استهدفت 76 مسجدا

20 يناير، 2020
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سلطت صحيفة الشرق الأوسط، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، الضوء على الاستهداف المتعمد لمليشيا الحوثي الإرهابية للمساجد.

وقالت الصحيفة إنه: “تفشل مليشيا الحوثي في التقدم عسكرياً على مختلف الجبهات، فتلجأ إلى جرائم ضد الإنسانية، لتظهر أمام أتباعها بمظهر المؤثر في الساحة اليمنية”.

وتابعت: “من أبرز من تقوم به في هذا المجال استهداف دور العبادة في أثناء الصلوات، لتقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو ما كررته أول من أمس، باستهداف الجامع الذي يصلي فيه جنود بمحافظة مأرب”.

وشنّت مليشيا الحوثي هجوماً مزدوجاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على جامع ضمن معسكر تابع لحكومة الشرعية، ما خلف 111 قتيلاً، وأصاب أكثر من 68 آخرين.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن إحصائية محلية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت 76 جامعاً في المناطق التي سيطرت عليها.

وأشار التقرير إلى أنه: “خلال السنوات الأخيرة، باتت دور العبادة هدفاً متكرراً للهجمات الإرهابية الحوثية، إذ سبقت قصف الجامع، أول من أمس، 3 محاولات لاستهداف مكة المكرمة قبلة المسلمين”.

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