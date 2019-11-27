بعقلية أنصار المستعمر.. موالون للانتقالي الجنوبي يحتفلون بفوز منتخب الامارات على منتخبنا!

احتفل العشرات من أنصار الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، بفوز المنتخب الاماراتي على منتخبنا الوطني في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن مباريات المجموعة الأولى من خليجي 24 في قطر.

وقالت مصادر محلية، لـ “المشهد اليمني”، إن أنصار المجلس الانتقالي في مدينة الضالع، اطلقوا الرصاص الحي والألعاب النارية في سماء المدينة وبشكل صاخب، احتفاء بفوز منتخب الامارات على منتخب اليمن .

وفاز المنتخب الاماراتي بثلاثية نظيفة على منتخبنا الوطني في مستهل مشاركته في خليجي 24.

واعتبر كثير من المراقبين ما أقدم عليه أنصار الانتقالي بالعمل غير المسؤول واللاوطني.