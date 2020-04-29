4 مايو

بعملية تسليم واستلام .. القوات الجنوبية تستلم قيادة اللواء الأول مشاة في سقطرى

30 أبريل، 2020
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الخميس – 30 أبريل 2020 – الساعة 01:41 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


انتهت مراسم تسليم واستلام قيادة اللواء الأول مشاة بحري في سقطرى، بين القائد الجديد العقيد عبدالله أحمد دمن كنزهر، والقائم بأعمال قائد اللواء السابق العميد ناصر قيس.

وأشرفت لجنة مشكلة من قيادات بارزة في القوات المسلحة الجنوبية على عملية الاستلام والتسليم بين القائدين كنزهر وقيس.

واستقبل جنود اللواء الأول مشاة قرار تعيين العقيد كنزهر، بارتياح واسع، بعد إعلان جميع أفرع اللواء الولاء للقوات المسلحة الجنوبية، برئاسة عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

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