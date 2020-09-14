بـ 1200 سلة غذاء..

أغاثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الاثنين، النازحين في مخيم العليلي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، بالف و200 سلة غذاء.

وقال القائمون على عملية التوزيع إن المساعدات تهدف للتخفيف من معاناة النازحين من الظروف المعيشية الصعبة.

وأشاروا إلى تسيير الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الغذائية دوريًا كل 21 يومًا إلى النازخين في المخيمات.

من جهة أخرى، احتفى النازحون بالمساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشيدين بدورها الإنساني في رعاية النازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية.