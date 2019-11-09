بقذائف الهاون والهاوزر.. مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في الجبلية

قصفت مليشيات الحوثي، مساء اليوم السبت، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بالمدفعية الثقيلة .

وقال مصدر عسكري ميداني إن القصف طال مواقع القوات المشتركة في بالمنطقة، كاشفا عن استخدام مليشيا الحوثي لقذائف مدفعية متعددة.

ورجح استخدام قذائف هاون من عياري 120 و82 بالإضافة إلى مدفعية الهاوزر، في الهجوم، مشيرا إلى سقوط القذائف على عدة مواقع مختلفة في منطقة الجبلية.

ودأبت مليشيا الحوثي على خرق الهدنة الأممية، التي تنص على وقف فوري لإطلاق النار في الحديدة، دون التفات للإدانات الدولية.