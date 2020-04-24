بكلفة  60 ألف دولار.. مدير مستشفى حورة يستلم جهاز أشعة سينية دجتال ” DR”

سيئون (المندب نيوز)محمد باوزير

جرى صباح يوم أمس الخميس ٢٣ أبريل، بمدينة سيئون عملية استلام جهاز الأشعة السينية دجتال من قبل إدارة مستشفى حورة العام ممثلة بمديرها الدكتور سالم عبدالله باوزير، وذلك ضمن نتائج الجهود والتحركات التي بذلتها إدارة المستشفى وبدعم نشط من قيادة السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالأستاذ سالم صالح بن عبادين باوزير مع القيادات الصحية والسلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت.

ويعتبر تواجد جهاز الأشعة السينية دجتل DR في المستشفى والبالغ كلفته الإجمالية حوالي ستون ألف دولار أميركي، إضافة قوية في نوع وجودة الخدمة الصحية المميزة التي سيقدمها المستشفى في قادم الأيام المرتبطة بعمل الجهاز في تقديم كشوفات فائقة الوضوح.

وأشار باوزير ، أن العمل في تركيب هذا الجهاز من قبل المهندسين الاختصاصيين سيبدأ يوم الاثنين القادم ليتم تدشين العمل به فور الانتهاء من تركيبه.

وأكد مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية مدير مستشفى حورة أن هذه المنحة للمستشفى ما كان لها أن ترى النور لولا الجهود المبذولة والدعم الكبيرين من قبل مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان لمديريات وادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي، مقدماً بالغ شكره وعظيم امتنانه لكل الجهود المبذولة من قبله والرعاية والاهتمام الغير منقطع لهذه المؤسسة الصحية، مضيفا أن مستشفى حورة بدأت تنهض وتتنامى رويدا رويدا بفضل تلك المواقف المشرفة لمدير مكتب الوزارة الدكتور هاني العمودي.

وقدم باوزير جزيل شكره وخالص وده لوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحرى الأستاذ عصام حبريش الكثيري واصفا توجيهاته الكريمة بمنح هذا الجهاز للمستشفى بأجمل بشارة قدمها لأبناء المديرية في غُرة الشهر الكريم، مضيفاً أن هذا ليس بمستغرب على رجل كانت ولازالت يداه ممدودتان بالخير والكرم والعطاء، ولطالما ما شهد الجميع مواقفه الثابته والأصيلة لخدمة سكان المديرية وخاصة في المجال الصحي، مؤكدا أن كلمات الشكر وقبلات الوفاء لن تفيه حقه حيال ما قدمه ويقدمه للمديرية، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.