بلحاف :إرسال قوات عسكرية سعودية للمهرة تحديا واضحا للإجراءات الاحترازية

عززت قوات الاحتلال السعودي فجر اليوم تواجدها العسكري بمحافظة المهرة بحملة عسكرية مكونه من 18 قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري والمصفحات والمركبات العسكرية والجنود قادمة عبر منفذ الوديعة الى محافظة شبوة ثم الى الاتجاه بالخط الساحلي مروراً بالمكلا محافظة حضرموت ووصولاً الى محافظة المهرة.

وقال بيان صادر عن مسئول التواصل بلجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة احمد بلحاف أن ما تقوم به القوات السعودية هو تحديا واضحا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة عالميا ومحلياً لمواجهة فيروس كورونا فيما يخص منع التنقل بين البلدان والمدن وخصوصا التي تعتبر مناطق تحتضن مصابين بفايروس كورونا.

واعتبر البيان وصول هذه القوات المحتلة تعمدا في نشر فيروس كورونا في محافظة المهرة يتحمل الاحتلال السعودي المسئولية الكاملة عن تباعاته الكارثية، كما عد وصول هذه القوات الغازية تكريسا لمحاولات السعودية المستميتة لاحتلال المحافظة، وضربا لكل جهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة الساعية الى اعادة الامن والاستقرار الى وضعه الطبيعي، ودليلا على نية الاحتلال توسيع مهامه وممارساته القمعية ونشر الارهاب بمحافظة المهرة.

وأكد البيان على أن لجنة الاعتصام السلمي ستعاود تفعيل أنشطتها السلمية والإعلامية رداً على هذا التصعيد، مطالبة السلطة المحلية والاحزاب والمكونات وكل القبائل والفئات والشرائح في المجتمع الوقوف صفا واحد لإيقاف التجاوزات والانتهاكات السعودية لسيادة المحافظة.

ولفت إلى أن هذه القوات أصبحت اليوم تهدد صحة وسلامة المجتمع بأكمله في ظل انتشار وباء كورونا بانتهاكها الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية واللجان المحلية في المحافظات.

وناشدت لجنة الاعتصام السلمي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية وايضا دول المنطقة ان تتحرك لإيقاف العبث السعودي بمحافظة المهرة