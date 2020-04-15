بلخشر لـ”نيوزيمن”: حولنا مساعدات العالقين من أبناء حضرموت خارج البلاد

@ نيوزيمن، المكلا:

السياسية

2020-04-15 10:05:14

قال مستشار محافظ حضرموت لشؤون المنظمات الدولية والإغاثة، البروفيسور خالد بلخشر، إن السلطة المحلية حولت المساعدات المقررة للعالقين من أبناء المحافظة في دول مصر والهند والأردن.

وأوضح، في تصريح لـ”نيوزيمن”، أنه تم تحويل مبلغ 15 ألف دولار دون استقطاع قيمة التحويل منها وذلك عقب اعتماده من قبل لجنة التبرعات بناء على توجيهات محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني

وفي وقت سابق، أكد محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، أنه يتابع ملف العالقين من أبناء المحافظة خارج الوطن مع الجهات العليا في الدولة والحكومة ضمن القضية العامة للعالقين من أبناء الوطن في الخارج.

وبين أن السلطة المحلية تشعر بحجم معاناة أبناء المحافظة العالقين في الخارج نتيجة ابتعادهم عن أسرهم وأولادهم وبسبب ظروفهم الصعبة واستنزاف أموالهم لطول فترة البقاء في مواطن تواجدهم نتيجة إجراءات تلك الدول للوقاية من انتشار وباء “كورونا”.