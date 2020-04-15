نيوز يمن

بلخشر لـ”نيوزيمن”: حولنا مساعدات العالقين من أبناء حضرموت خارج البلاد

15 أبريل، 2020
0

@ نيوزيمن، المكلا:
السياسية

2020-04-15 10:05:14

قال مستشار محافظ حضرموت لشؤون المنظمات الدولية والإغاثة، البروفيسور خالد بلخشر، إن السلطة المحلية حولت المساعدات المقررة للعالقين من أبناء المحافظة في دول مصر والهند والأردن.

وأوضح، في تصريح لـ”نيوزيمن”، أنه تم تحويل مبلغ 15 ألف دولار دون استقطاع قيمة التحويل منها وذلك عقب اعتماده من قبل لجنة التبرعات بناء على توجيهات محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني

وفي وقت سابق، أكد محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، أنه يتابع ملف العالقين من أبناء المحافظة خارج الوطن مع الجهات العليا في الدولة والحكومة ضمن القضية العامة للعالقين من أبناء الوطن في الخارج.

وبين أن السلطة المحلية تشعر بحجم معاناة أبناء المحافظة العالقين في الخارج نتيجة ابتعادهم عن أسرهم وأولادهم وبسبب ظروفهم الصعبة واستنزاف أموالهم لطول فترة البقاء في مواطن تواجدهم نتيجة إجراءات تلك الدول للوقاية من انتشار وباء “كورونا”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبناء البلاد العالقين بلخشر حضرموت حولنا خارج لـنيوزيمن مساعدات من

إقرا أيضا

Photo of مكتب الصحة ومنظمات المجتمع المدني بالدريهمي يدشنان حملة التوعية بمخاطر كورونا

مكتب الصحة ومنظمات المجتمع المدني بالدريهمي يدشنان حملة التوعية بمخاطر كورونا

15 أبريل، 2020
Photo of وكالة: السعودية تستأنف المحادثات مع الحوثيين في ظل تعثر الهدنة

وكالة: السعودية تستأنف المحادثات مع الحوثيين في ظل تعثر الهدنة

15 أبريل، 2020
Photo of تكثيف همجي على أحياء حيس والجبلية.. أكثر من 140 خرقاً حوثياً في الحديدة

تكثيف همجي على أحياء حيس والجبلية.. أكثر من 140 خرقاً حوثياً في الحديدة

15 أبريل، 2020
Photo of مراسلون بلا حدود: إعدام الحوثيين لأربعة صحفيين يكشف طبيعتهم القمعية

مراسلون بلا حدود: إعدام الحوثيين لأربعة صحفيين يكشف طبيعتهم القمعية

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق