بلد الوليد ضد برشلونة .. أبرز صور فوز البلوجرانا بهدف







بلد الوليد ضد برشلونة



تغلب برشلونة على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب “نيوفى جوسى زوربيلا”، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”.



الهدف الوحيد احرزه التشيلى أرتورو فيدال فى الدقيقة 15 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بأسيست من النجم ليونيل ميسى.



وبتلك النتيجة يحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذى سيواجه غرناطة مساء الإثنين، فيما يأتى بلد الوليد بالمركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.



