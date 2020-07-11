بلد الوليد ضد برشلونة .. البارسا يكرر رقم بالليجا للمرة الأولى منذ 23 عاما



بلد الوليد ضد برشلونة







حقق فريق برشلونة فوزه بهدف دون مقابل للمرة السادسة فى الدوري الإسباني خلال الموسم الكروى الجارى 2019-2020، بعد فوزه الصعب على مضيفه بلد الوليد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا”، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.







وتكشف الإحصائيات، أن الفريق الكتالونى وصل للإنتصار بهدف دون رد 6 مرات أمام كل من: أتلتيكو مدريد، غرناطة، ريال سوسيداد، أتليتك بلباو، إسبانيول، وبلد الوليد.







ووصل برشلونة لهذا العديد من الإنتصارات الصعبة أمام منافسيه بدون نظيف للمرة الأولى منذ موسم 1996-1997، عندما حقق هذه النتيجة 7 مرات تحت قيادة بوبى روبسون.







ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة ليأتى بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 80 نقطة والذى يلتقى مع غرناطة مساء بعد غد الاثنين في نفس الجولة، فيما يأتى بلد الوليد بالمركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.







وافتقد برشلونة في مواجهة اليوم لمجهودات العديد من اللاعبين أبرزهم آرثر ميلو بالإضافة لأنسو فاتي للإيقاف، كما غاب كل من دى يونج وأومتيتى للإصابة.







من جانبه، أكد كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، أنه من الطبيعى أن يشعر بعض اللاعبين بالإرهاق نظرا لضغط المباريات وذلك عقب الفوز الصعب على مضيفه بلد الوليد.







قال سيتين فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة “من الطبيعي أن نلاحظ على بعض اللاعبين الإرهاق مثل بيكيه، الجري بشكل عكسي يتعب أكثر قليلًا، لكن اظهر جودته اليوم، بين كل مباراة هناك 72 ساعة راحة فقط”.







أضاف سيتين “كنا نتوقع بأن بلد الوليد سوف يلعب بـ5 مدافعين وفعلنا نفس الشيء للتضييق عليهم”، وتابع “لا أعرف هل سنفوز بالليجا أم لا لأن ريال مدريد يفوز بكل مبارياته”.







وواصل مدرب برشلونة تصريحاته قائلا “نعم ميسي يجب أن يرتاح لكن نتيجة المباراة لم تكن مريحة”، موضحا “لو كانت نتيجة المباراة أكبر لكان خرج ميسي”.