بلد الوليد ضد برشلونة .. البارسا ينهي الشوط الأول بهدف فيدال







بلد الوليد ضد برشلونة

تقدم برشلونة على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد فى الشوط الأول، من المباراة المقامة على ملعب “نيوفى جوسى زوربيلا”، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”.







الهدف احرزه التشيلى أرتورو فيدال فى الدقيقة 15 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بأسيست من النجم ليونيل ميسى.



وبات ميسى أول لاعب فى تاريخ الليجا يسجل 20+ هدف ويصنع 20+ فى موسم واحد فى تاريخ المسابقة، كما عادل رقم تشافى هيرناندز قائد البلوجرانا السابق بـ 20 أسيست كأكثر عدد من التمريرات الحاسمة فى موسم واحد بالليجا.



وأصبح ميسى أيضا ثانى لاعب يصل لهذا الانجاز فى القرن الـ 21 بعد الفرنسى تيرى هنرى نجم آرسنال السابق.



ويحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 76 نقطة ليأتى بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 80 نقطة، فيما يأتى بلد الوليد بالمركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.



ويسعى البارسا إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة غريمه المتصدر ريال مدريد، خاصةً بعد أن أضاع الفريق الصدارة قبل عدة جولات.



ويفتقد برشلونة في مواجهة اليوم لمجهودات آرثر ميلو بالإضافة لأنسو فاتي للإيقاف، كما يغيب كل من دى يونج وأومتيتى للإصابة، فيما عاد جونيور فيربو بعد تعافيه من الإصابة.



بلد الوليد ضد برشلونة





وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالى:



حراسة المرمى: تير شتيجن



خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – خوردى ألبا



خط الوسط: بوسكيتش – فيدال – سيرجى روبرتو



خط الهجوم: ريكى بويج – جريزمان – ميسى

بلد الوليد ضد برشلونة





بلد الوليد ضد برشلونة





بلد الوليد ضد برشلونة



