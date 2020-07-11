بلد الوليد ضد برشلونة .. ميسي ومئوية تير شتيجن في أبرز 10 أرقام من فوز البارسا







بلد الوليد ضد برشلونة



حقق برشلونة انتصارا هاما على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب “نيوفى جوسى زوربيلا”، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”.



الهدف الوحيد احرزه التشيلى أرتورو فيدال فى الدقيقة 15 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بأسيست من النجم ليونيل ميسى.



وبتلك النتيجة يحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذى سيواجه غرناطة مساء الإثنين، فيما يأتى بلد الوليد بالمركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.



وشهدت المباراة تحقيق عددا من الأرقام كان بطلها النجم ليونيل ميسى:



– برشلونة هو أكثر فريق هزم بلد الوليد على أرضه فى تاريخ الدورى الإسبانى.



– بلد الوليد خسر 22 مباراة من أصل 44 مباراة لاعب فيها البارسا.



– ليونيل ميسى يعادل رقم تشافى كأكثر من صنع فى موسم واحد بـ20 أسيست فى الليجا.



– ليونيل ميسى فشل فى التسجيل للمباراة الثالثة على التوالى فى الليجا.



– ميسي بنسبة 97% هو المساهم فى اهداف البارسا منذ العودة للمباريات فى 12 هدفاً (3 أهداف و 9 تمريرات حاسمة).



– ميسى ثانى لاعب فى الدوريات الخمس الكبرى سجل +20 و صنع +20 فى القرن 21 بعد تيرى هنرى.



– برشلونة فاز للمباراة الثانية على التوالى فى الليجا بهدف.



– ليونيل ميسى سجل هدف وحيد من ركلة جزاء فى آخر 7 مباريات لـ برشلونة.



– تير شتيجين وصل الى 100 كلين شيت من أصل 233 مباراة لعبها مع برشلونة.



– لأول مره اصبح عدد انتصارات سيتين مدرب برشلونة أكثر من خسائره فى مسيرته كمدرب فى الليجا: 65 انتصارا – 32 تعادل – 64 هزيمة.



