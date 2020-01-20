4 مايو

بماذا علق الاتحاد الأوروبي على الهجوم الحوثي بمأرب؟!

21 يناير، 2020
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الإثنين – 20 يناير 2020 – الساعة 06:43 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / متابعات

علق الاتحاد الأوروبي على الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي مؤخراً في مأرب.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الهجوم الحوثي يهدد استمرار التصعيد العسكري ويقوّض العملية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد.

ودعا الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والمشاركة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنهاء النزاع.

وشدد على استمرار دعمه للأمم المتحدة في تحقيق السلام باليمن بكل الأدوات المتاحة له.

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