بمبادرة يقودها المحافظ .. رجال الاعمال والتجارة بحضرموت يحتشدون للمساعدة بمواجهة خطر تفشي كورونا

عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اجتماعاً موسعاً بمدينة المكلا بالإخوة قيادة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت.

وناقش المحافظ مع أعضاء الغرفة جوانب الاستقرار التمويني للمواد الاستهلاكية، حيث أكد الإخوة في قيادة الغرفة الاستقرار التام ووجود مخزون كافي للمواد الغذائية لعدة أشهر قادمة.

كما ناقش المحافظ مع أعضاء الغرفة الوسائل الكفيلة بتدخلات ودعم رجال الأعمال والقطاع الخاص لمساعدة أهلهم وخدمة المجتمع لمجابهة الوباء العالمي المتمثل في فيروس “كورونا”.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الإجراءات المتبعة بالمحافظة لمجابهة فيروس كورونا، والمهام المنوطة بالجهات المدنية والعسكرية بالمحافظة، مشدداً على أهمية قيام كل جهة بدورها على أكمل وجه والاستعداد لتنفيذ أي توجيهات ومهام أخرى في حال تطور الموقف وأهمية تدخل القطاع الخاص ورجال الأعمال لمساعدة أهلهم ومجتمعهم في اطار المسؤولية الوطنية وإشراك الجميع في كافة المهام والأنشطة الهادفة لمواجهة فيروس كورونا والتوعية بطرق انتقاله والوقاية منه.

كما وجه المحافظ البحسني نداءً عاجلاً الى فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي وإلى قيادة دول التحالف العربي والدول الخليجية والدول الكبرى والمنظمات الدولية بالاستجابة العاجلة وتقديم المساعدات للمواطنين بحضرموت من أجل درء خطر فيروس كورونا قبل وصوله إلى المحافظة، لافتاً الى أن الخطر الذي يسببه الفيروس أكبر من مقدرة السلطة المحلية على تحمله بمفردها وتحتاج إلى دعم ومساعدة كافة الجهات المعنية في الحكومة والمنظمات الدولية، مبيناً ما تعيشه المحافظة حالياً من شح في المحروقات الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية وما سيلقي به من ظلال على عمل المستشفيات والمحاجر الصحية والمراكز العلاجية والمختبرات.

مناشداً رجال المال والأعمال والميسورين الحضارم في الداخل والخارج إلى ضرورة استشعار خطورة الوضع والتأهب لأسوأ الظروف قبل حدوثها والتفاعل بإيجابية مع جهود السلطة المحلية الاحترازية والوقائية وأن يجود كل حسب استطاعته، كما دعا المؤسسات الحكومية الإيرادية إلى المساهمة كذلك في المجهود الرسمي في مكافحة كورونا، موضحاً أن السلطة المحلية ستعمل على تقديم المساعدة لتسهيل دخول المستلزمات الطبية والوقائية عبر المنافذ, كما قامت بتشكيل لجنة لاستقبال التبرعات والدعم الخاص بمواجهة فيروس كورونا برئاسة فضيلة الشيخ صالح بن عمر الشرفي، وعضوية عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية، كما تم فتح حسابات للتبرع عبر البنك المركزي والبنك الاهلي التجاري بالعملة المحلية والدولار الامريكي والريال السعودي وهي كالتالي عبر البنك المركزي على حسابات رقم 10570060240 بالريال اليمني 0110110060240 بالدولار الامريكي 0610110060240 بالريال السعودي و للتبرع عبر البنك الاهلي رقم الحساب 280019 بالريال اليمني و 01280019 بالدولار الامريكي و 06280019 بالريال السعودي.

كما نوه المحافظ البحسني بضرورة عدم رفع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الطبية استغلالاً لحاجة المواطنين لها في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، موجهاً باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المؤسسات التجارية والوكالات الدوائية المخالفة.

هذا وتبرع عدد من رجال الأعمال لمساندة جهود السلطة المحلية لمجابهة فيروس “كورونا” وهم : مجموعة بن دول التجارية تبرعت بـ 50 مليون ريال يمني، ومجموعة بن هلابي التجارية بمبلغ 50 مليون ريال، وشركة بي. إم. سي. المحضار التجارية بـ 50 مليون ريال ، فيما أعرب تجار ورجال أعمال آخرون عن تبرعهم بمساعدات ومستلزمات عينية تتمثل في تقديم سلل غذائية ومستلزمات طبية منهم مجموعة البسيري ومجموعة باجرش وهائل سعيد.