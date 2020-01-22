المشهد العربي
بمختلف أنواع الأسلحة..مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس
في جريمة ضد الإنسانية،استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الثلاثاء، أحياء سكنية متفرقة آهلة بالسكان في حيس جنوبي الحديدة .
وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية أطلقت النار صوب المنازل والأحياء السكنية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة .
وأضافت المصادر، أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين بوابل من الرصاص من الأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 ، وخلفت حالة من الذعر والخوف في صفوف المواطنين نتيجة القصف الحوثي الهستيري .
وفي نفس السياق، أكدت المصادر، أن المليشيات قصفت مناطق في أطراف مديرية حيس بقذائف الهاون عيار 60 بشكل عنيف ، وتساقطت القذائف بالقرب من منازل المواطنين ومزارعهم.