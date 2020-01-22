المشهد العربي

بمختلف أنواع الأسلحة..مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس

22 يناير، 2020
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في جريمة ضد الإنسانية،استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الثلاثاء، أحياء سكنية متفرقة آهلة بالسكان في حيس جنوبي الحديدة .

وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية أطلقت النار صوب المنازل والأحياء السكنية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة .

وأضافت المصادر، أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين بوابل من الرصاص من الأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 ، وخلفت حالة من الذعر والخوف في صفوف المواطنين نتيجة القصف الحوثي الهستيري .

وفي نفس السياق، أكدت المصادر، أن المليشيات قصفت مناطق في أطراف مديرية حيس بقذائف الهاون عيار 60 بشكل عنيف ، وتساقطت القذائف بالقرب من منازل المواطنين ومزارعهم.

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