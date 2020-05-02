المشهد اليمني

بمساندة طيران التحالف .. هجوم معاكس للجيش على مواقع الحوثيين بالبيضاء

2 مايو، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن قوات الجيش الوطني شنت هجوم معاكس على مواقع الحوثيين بعد أن تصدت لهجوم عنيف، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوما من عدة محاور في محاولة منها لاستعادة المواقع التي خسرتها في منطقة اليسبل الاستراتيجية قبل يومين في جبهة قانية.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من التصدي لهجوم الحوثيين وأجبروهم على التراجع والانسحاب مخلفين ورائهم جثث قتلاهم.

وأشارت إلى أن قوات الجيش تواصل التقدم لإكمال السيطرة على مواقع شبكة حوران تحت تغطية من طائرات التحالف العربي.

وذكرت المصادر ان إحدى غارات المقاتلات استهدفت عربة بي ام بي تابعة للمليشيات في موقع الشبكة بشكل مباشر كما استهدفت تعزيزات للمليشيات كانت خارجة من معسكر السوادية لتعزيز أفرادها في قانية.

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